Зниклого російського опозиціонера Навального знайшли в несподіваному місці

Команда російського опозиційного політика Олексія Навального повідомила, що він знайшовся за 20 днів після того, як перестав виходити на зв'язок. Один із адвокатів зустрівся з ним у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.

Про це пише "Bild".

Прессекретарка політика Кіра Ярмиш повідомила, що сьогодні з Навальним зустрівся адвокат.

Як написав соратник Навального Іван Жданов, колонія "Полярний вовк" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі — одна з найпівнічніших і найвіддаленіших у Росії.

"Умови там жорсткі, з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти. Туди дуже складно дістатися, і там немає систем доставки листів ФСІН-лист або Zonatelecom", - повідомив він.

Щоб знайти Олексія Навального, його команда надіслала 618 запитів до 446 установ по всій країні.

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"Схоже, що колонію готували до його прибуття наперед. Голова ФСВП Аркадій Гостєв був там у квітні, можливо, тоді й ухвалили рішення про переведення Олексія туди", — також зазначив Жданов.

Також повідомляється, що Навального етапували в ЯНАО через Челябінськ, де знаходиться так зване транзитне СІЗО №3.

Як ми повідомляли раніше, ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний був вивезений з колонії, де він відбував покарання, і його місцеперебування невідоме, повідомила його речниця.

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