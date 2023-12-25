Зниклого російського опозиціонера Навального знайшли в несподіваному місці

Навальний знайшовся через 20 днів.
Команда російського опозиційного політика Олексія Навального повідомила, що він знайшовся за 20 днів після того, як перестав виходити на зв'язок. Один із адвокатів зустрівся з ним у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.
Про це пише "Bild".
Прессекретарка політика Кіра Ярмиш повідомила, що сьогодні з Навальним зустрівся адвокат.
Як написав соратник Навального Іван Жданов, колонія "Полярний вовк" в Ямало-Ненецькому автономному окрузі — одна з найпівнічніших і найвіддаленіших у Росії.
"Умови там жорсткі, з особливим режимом у зоні вічної мерзлоти. Туди дуже складно дістатися, і там немає систем доставки листів ФСІН-лист або Zonatelecom", - повідомив він.
Щоб знайти Олексія Навального, його команда надіслала 618 запитів до 446 установ по всій країні.
"Схоже, що колонію готували до його прибуття наперед. Голова ФСВП Аркадій Гостєв був там у квітні, можливо, тоді й ухвалили рішення про переведення Олексія туди", — також зазначив Жданов.
Також повідомляється, що Навального етапували в ЯНАО через Челябінськ, де знаходиться так зване транзитне СІЗО №3.
Як ми повідомляли раніше, ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний був вивезений з колонії, де він відбував покарання, і його місцеперебування невідоме, повідомила його речниця.
Читайте також: