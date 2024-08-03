Зниклу на пляжі в Ізмаїлі 13-річну дівчину знайшли мертвою: що сталося

У суботу, 3 серпня, в річці Дунай біля Ізмаїла знайшли 13-річну місцеву мешканку, яка напередодні увечері зникла на центральному пляжі, коли пішла купатись.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Одеської області.

Про зникнення дівчини стало відомо поліції від небайдужих мешканців, які повідомили, що двоє підлітків на пляжі розшукують свою подругу.

Правоохоронці залучили до пошуків дитини рятувальників і прикордонників.

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Близько 15-ї години водолази дістали дівчину з річки. При огляді судово-медичним експертом тілесних ушкоджень на тілі виявлено не було.

За попередніми висновками, смерть дитини настала унаслідок утоплення. Тіло направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.

“На річці Дунай через сильну течію купатися заборонено. Закликаємо дорослих пояснювати це дітям і контролювати їхнє дозвілля”, - прокоментував цей випадок заступник начальника Ізмаїльського районного відділу поліції Дмитро Ломов.

Сім'я, в якій виховувалася загибла дівчина, перебуває на обліку в службі у справах дітей як така, що опинилася в складних життєвих обставинах. Окрім загиблої дівчини, батьки виховують ще шестеро дітей.

Нагадаємо, раніше на Львівщині рятувальники знайшли 11-річну Соломію Веклич із Рави-Руської, яка зникла ще 20 липня. Пошуки дитини тривали сім днів.

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