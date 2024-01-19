Зникнення французького мандрівника в Карпатах: погодні умови ускладнили пошуки (фото, відео)

В Карпатах зник 28-річний французький турист Шарль Мінарт, який, ймовірно, прямував до гори Говерла. Мандрівник планував здійснити одиночний перехід через Карпатські гори до долини Тиси і припинив виходити на зв’язок 3 січня 2024 року.

Відомо, що ніч проти 3 січня він провів у селі Завоєля (Ворохта) біля підніжжя Говерли у Маріі та Василя Максимюків. Вранці Шарль пішов через парк у напрямку Сігету Мармацієй (місто на півночі Румунії – ред.), а потім зник. Останній сигнал з телефону Шарля зафіксували о 12:07 того ж дня.

Як стало відомо від ДСНС України, турист не зареєструвався на сходження на Говерлу. До розшуку Шарля подали його родичі 9 січня, після того, як він 7 числа не вилетів літаком та не виходив на зв'язок. Серед пасажирів літака його не було.

Французький турист Шарль Мінарт

Саме це і виявилося великою проблемою, адже, якби чоловік зареєструвався на сходження, то його б подали в розшук одразу, згідно з реєстрацією та його маршрутом. Тож зниклого шукають на території двох областей: на Івано-Франківщині та Закарпатті. Зв'язку з ним немає вже понад два тижні.

Сильні морози та рівень снігу в Карпатах ускладнюють пошуки

2-5 січня, коли чоловік, ймовірно, підіймався на Говерлу та перестав виходити на зв'язок, температура на горі була від -20°C до -30°C, насипало багато снігу – до 5 метрів заввишки.

Погодні умови ускладнюють пошуки французького туриста в Карпатах Фото: ДСНС

Наразі через загрозу сходження лавин гірські рятувальники не виходять на пошуки в очікуванні покращення погодних умов.

Шарль Мінарт загубився у Карпатах

Що відомо про французького туриста

28-річний Шарль Мінарт прибув до України, щоб здійснити сходження на Говерлу.

"Шарль був досвідченим похідником, з великим досвідом наодинці, добре підготовлений до такої подорожі", – розповів друг Мінарта.

Водночас, за словами родичів, Шарль не був професіоналом, а скоріше любителем.

Як стало відомо ТСН.ua з власних джерел, навіть за описом одягу триста в Карпатах він не був добре підготовлений до підйому на Говерлу.

Його батьки зв'язалися з французькою та місцевою владою, і вони надають всебічну допомогу, але станом на зараз жодної інформації про зниклого немає. Відомо, що батько Шарля має прибути до України 22 січня.

Пошуковий маршрут Фото: ДСНС

Хронологія подій та пошукові роботи

Як розповіли в ДСНС України, рятувальники 12 січня отримали повідомлення від представника посольства Франції про те, що громадянин Франції у період від 3 по 6 січня планував здійснити сходження від урочища Завоєля до гори Говерла та мандрувати Карпатами в напрямку до міста Рахів Закарпатської області.

Пошуки французького туриста в Карпатах Фото: ДСНС

16 січня до проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено залучено дві групи рятувальників у складі дев'яти чоловік. Обстежено гірську місцевість урочища Заросляк, озера Несамовите, водоспад Говерлянський Гук, смт. Ворохта – ур. Бабина Яма проте громадянина Франції не виявлено.

Пошукові роботи тривають, рятувальники перевіряють місця, де б міг загубитися Шарль, але з кожним днем через великий сніжний покрив та складні погодні умови шанси на те, що турриста вдасться знайти взимку – зменшуються.

Нагадаємо, у Карпатах у ніч проти 25 грудня заблукав турист з Хмельницької області. Чоловіка рятували надзвичайники.

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