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Зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині: перші подробиці нічної атаки на Україну

Зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині: перші подробиці нічної атаки на Україну

Росія використала ракети проти України / Фото: Pexels

Перебувайте в укриттях.

У ніч проти 26 травня 2024 року Росія вкотре атакувала Україну.

  • У Хмельницькій області пролунала низка вибухів. Зокрема, йшлося про Старокостянтинів. Про це повідомило Суспільне. 
  • Також на Житомирщині пролунали вибухи - про це інформують моніторингові канали. За попередньо інформацією, це - робота ППО. 
  • На Вінниччині  внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали - інформує місцева влада.  Проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби. 
  • Пізніше за повідомленнями моніторингових каналів також вибухи пролунали на Київщині. 
  • У Старокостянтинові на Хмельниччині зникла електроенергія - додали моніторингові канали. На сайті Хмельницькобленерго немає інформації про аварійні вимкнення електроенергії.

Тим часом у Польщі підняли у повітря свої F-16 через ракетну атаку Росії по Україні.

Наразі триває дорозвідка по областях.

Ракетна небезпека триває до відбою - заявили моніторингові канали. 

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками

До того ж у повітрі кружляли ворожі безпілотники

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