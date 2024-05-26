Зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині: перші подробиці нічної атаки на Україну

У ніч проти 26 травня 2024 року Росія вкотре атакувала Україну.

У Хмельницькій області пролунала низка вибухів. Зокрема, йшлося про Старокостянтинів. Про це повідомило Суспільне.

Також на Житомирщині пролунали вибухи - про це інформують моніторингові канали. За попередньо інформацією, це - робота ППО.

На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали - інформує місцева влада. Проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби.

Пізніше за повідомленнями моніторингових каналів також вибухи пролунали на Київщині.

У Старокостянтинові на Хмельниччині зникла електроенергія - додали моніторингові канали. На сайті Хмельницькобленерго немає інформації про аварійні вимкнення електроенергії.

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Тим часом у Польщі підняли у повітря свої F-16 через ракетну атаку Росії по Україні.

Наразі триває дорозвідка по областях.

Ракетна небезпека триває до відбою - заявили моніторингові канали.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.

До того ж у повітрі кружляли ворожі безпілотники.

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