Зникнення світла у Хмельницькій області та прильот на Вінниччині: перші подробиці нічної атаки на Україну

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 26 травня 2024 року Росія вкотре атакувала Україну.
- У Хмельницькій області пролунала низка вибухів. Зокрема, йшлося про Старокостянтинів. Про це повідомило Суспільне.
- Також на Житомирщині пролунали вибухи - про це інформують моніторингові канали. За попередньо інформацією, це - робота ППО.
- На Вінниччині внаслідок ворожої атаки є влучання в житловий будинок. 3 осіб постраждали - інформує місцева влада. Проводиться евакуація мешканців. На місці працюють усі відповідні служби.
- Пізніше за повідомленнями моніторингових каналів також вибухи пролунали на Київщині.
- У Старокостянтинові на Хмельниччині зникла електроенергія - додали моніторингові канали. На сайті Хмельницькобленерго немає інформації про аварійні вимкнення електроенергії.
Тим часом у Польщі підняли у повітря свої F-16 через ракетну атаку Росії по Україні.
Наразі триває дорозвідка по областях.
Ракетна небезпека триває до відбою - заявили моніторингові канали.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про пуски крилатих ракет стратегічними бомбардувальниками.
До того ж у повітрі кружляли ворожі безпілотники.
Читайте також: