Знімала гроші з картки померлого чоловіка: що загрожує 62-річній харків’янці (фото)

Жінка після смерті чоловіка знімала гроші з його банківської картки та переказувала кредитні кошти. Їй загрожує до 8 років ув'язнення.

У Харкові правоохоронці викрили 62-річну жінку, яка після смерті свого чоловіка незаконно отримала доступ до його банківських рахунків та користувалася коштами на власний розсуд.

Про це повідомляє Поліція Харківської області.

За даними слідства, жінка скористалася мобільним телефоном померлого та відомими їй реквізитами для входу до системи онлайн-банкінгу «Приват24». Отримавши контроль над рахунками, вона проводила різноманітні фінансові операції.

62-річну мешканку Харкова підозрюють у тому, що вона знімала кошти з картки померлого чоловіка через онлайн-банкінг

Зокрема, підозрювана знімала готівку, перераховувала кредитні кошти та розраховувалася за покупки й послуги в торговельних закладах Харкова. Загальна сума збитків, завданих банку, перевищує 25 тисяч гривень.

Слідчі відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 за процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч.1 ст.361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем) та ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

У разі доведення вини їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Правоохоронці наголошують: несанкціонований доступ до банківських сервісів, навіть із використанням пристроїв близьких людей, є кримінальним правопорушенням.

