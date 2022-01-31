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Знімала інтимні відео: в Одесі поліція затримала дівчину, яка показувала на камеру свої принади (фото)

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Знімала інтимні відео: в Одесі поліція затримала дівчину, яка показувала на камеру свої принади (фото)

ГУ Національної поліції в Одеській області

Дівчині загрожує до 7 років позбавлення волі.

В Одесі поліція затримала 24-річну дівчину, яка знімала на відео свої принади. Її звинуватили в поширенні порнографії

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області. 

У поліції заявили, що дівчина "в реальному часі" за гроші демонструвала клієнтам свої принади. Одеситку звинуватили в поширенні порнографічного контенту. 

© ГУ Національної поліції в Одеській області
ГУ Національної поліції в Одеській області

"Викрили громадянку співробітники Управління міграційної поліції Одещини та Управління карного розшуку. За місцем мешкання та "роботи" фігурантки були проведені санкціоновані Приморським районним судом міста Одеси обшуки, в ході яких правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, вебкамери, мобільні телефони та інші речові докази діяльності, що суперечить нормам суспільної моралі", - повідомили у поліції. 

© ГУ Національної поліції в Одеській області
ГУ Національної поліції в Одеській області

Дівчині повідомили про підозру за частинами 2 та 3 статті 301 Кримінального кодексу України (виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою збуту та її збут, вчинені повторно). 24-річній жительці Одеси загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває слідство. 

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