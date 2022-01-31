Знімала інтимні відео: в Одесі поліція затримала дівчину, яка показувала на камеру свої принади (фото)

Дівчині загрожує до 7 років позбавлення волі.
В Одесі поліція затримала 24-річну дівчину, яка знімала на відео свої принади. Її звинуватили в поширенні порнографії.
Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.
У поліції заявили, що дівчина "в реальному часі" за гроші демонструвала клієнтам свої принади. Одеситку звинуватили в поширенні порнографічного контенту.
"Викрили громадянку співробітники Управління міграційної поліції Одещини та Управління карного розшуку. За місцем мешкання та "роботи" фігурантки були проведені санкціоновані Приморським районним судом міста Одеси обшуки, в ході яких правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, вебкамери, мобільні телефони та інші речові докази діяльності, що суперечить нормам суспільної моралі", - повідомили у поліції.
Дівчині повідомили про підозру за частинами 2 та 3 статті 301 Кримінального кодексу України (виготовлення відеопродукції порнографічного характеру з метою збуту та її збут, вчинені повторно). 24-річній жительці Одеси загрожує до 7 років позбавлення волі. Триває слідство.
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