Знімалася голою і в кокошнику: що відомо про нову почесну консулку України в Домінікані

Колишня модель Вікторія Якимова призначена консулом України в Домінікані

21 березня, було відкрито офіс Почесного консульства України в Домініканській Республіці. Новим почесним консулом України у Домініканській Республіці стала Вікторія Якимова.

Чому призначення Якимової викликало скандал, з’ясовував ТСН.ua.

Як з’ясувалося, Якимова раніше займалася моделінгом в Домінікані і публікувала в Мережі відверті фото.

Що відомо про Вікторію Якимову

Згідно з інформацією у профілі Якимової у Facebook, скандальна дипломатка — родом з Одеси, а нині проживає в місті Ла Романа (місто в Домініканській республіці). Здобула освіту в Одеському державному економічному університеті. Також вона є засновником компанії V-TER Solutions, яка спеціалізується на програмному забезпеченні для логістичних компаній.

Чому виник скандал

У мережі критикували еротичні фото посадовиці.

Відверті фото 18+

Також користувачі знайшли їїфото в кокошнику — російському традиційному жіночому головному уборі. Нині цієї світлини немає в її соцмережах, проте збереглися скріни.

Судячи зі скриншотів, ці фото зроблено за місяць до початку повномасштабної війни.

Бурхлива реакція соцмереж

Політолог Євген Магда риторично запитує, чи відповідає це призначення логіці зміцнення авторитету держави через призначення впливових особистостей на подібні посади.

Екснардеп Борислав Береза з сарказмом зауважив «помітний прогрес в дипломатичній службі України».

Також користувачі стверджують, що раніше Якимова висловлювалася про наслідки закриття офісу Google у Росії, підтримуючи інтереси російського офісу Google.

Що каже сама Якимова

Якимова відреагувала на критику у соцмережах. Вона пояснила, що не намагалася приховати своє попереднє життя, пов’язане з моделінгом.

«Сучасна самодостатня жінка має право реалізовувати себе в обраній професії, а також змінювати напрямок розвитку та зростати», — пише новоспечена дипломатка.

Якимова наголосила, що її робота не передбачає зарплати, а її головною метою є допомогти українцям з оформленням необхідних документів.

Також вона запевнила, що не є членом жодної політичної партії.

