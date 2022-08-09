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Знімали кошти з банківських карток: на Дніпропетровщині поліція накрила шахрайський call-центр

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Знімали кошти з банківських карток: на Дніпропетровщині поліція накрила шахрайський call-центр

Фото: ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області.

На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність шахрайського call-центру.

У Кам’янському на Дніпропетровщині поліція накрила шахрайський call-центр. Використовуючи банківські дані шахраї виводили кошти громадян на інші рахунки.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, оператори call-центру представлялися працівниками банку, після чого отримували банківські реквізити та персональні дані громадян. Вже згодом вони, використовуючи банківські дані громадян, знімали з їхніх карток кошти. 

В самому ж call-центрі працювали 20 чоловіків, серед яких були й неповнолітні.

“Під час обшуку правоохоронці вилучили з офісу комп’ютерну техніку, мобільні телефони, комутатори  та чорнові записи. Всю вилучену техніку буде направлено на експертне дослідження. Обшук проводився в рамках кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 190 (“Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки”) КК України”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що депутат Держдуми привіз до Оленівської колонії "експертів" з Нікарагуа та КНДР.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
655
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