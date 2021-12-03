Знімали оголеною: у Хмельницькій області затримали 17-річного хлопця, його друга і дівчину за продаж порно

Підлітки в Telegram продавали інтимні відео.
У м. Нетішин Хмельницької області 17-річного хлопця, його друга та дівчину звинувачують у виготовленні та продажі порнографічного відео.
Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області.
За даними слідства, 17-річний хлопець знімав порнографічні відео за участі своєї неповнолітньої дівчини. Його знайомий, теж неповнолітній, у Telegram підшукував клієнтів і вони продавали ці відео.
"Упродовж декількох місяців організована група збувала заборонені відео та фотоматеріали та отримувала за це гроші. Вказаним особам обрано запобіжні заходи - домашні арешти", - йдеться у повідомленні.
Двом хлопцям та дівчині інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 301 Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 301 в редакції Кримінального кодексу від 30.12.2020 р. Триває слідство.
Читайте також:
- "Бо Європа "горить": лікар розповів, чому на Закарпатті зростає кількість хворих на COVID-19 і чи не "Омікрон" це
- Сварка через неякісний ремонт закінчилась стріляниною: киянин отримав поранення в ногу
- 4 грудня на дорогах столиці очікується ожеледиця – поради Укргідрометцентру для водіїв і пішоходів