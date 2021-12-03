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Знімали оголеною: у Хмельницькій області затримали 17-річного хлопця, його друга і дівчину за продаж порно

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Знімали оголеною: у Хмельницькій області затримали 17-річного хлопця, його друга і дівчину за продаж порно

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Підлітки в Telegram продавали інтимні відео.

У м. Нетішин Хмельницької області 17-річного хлопця, його друга та дівчину звинувачують у виготовленні та продажі порнографічного відео. 

Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області. 

За даними слідства, 17-річний хлопець знімав порнографічні відео за участі своєї неповнолітньої дівчини. Його знайомий, теж неповнолітній, у Telegram підшукував клієнтів і вони продавали ці відео. 

"Упродовж декількох місяців організована група збувала заборонені відео та фотоматеріали та отримувала за це гроші. Вказаним особам обрано запобіжні заходи - домашні арешти", - йдеться у повідомленні. 

Двом хлопцям та дівчині інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 2,3 ст. 301 Кримінального кодексу України та ч. 4 ст. 301 в редакції Кримінального кодексу від 30.12.2020 р. Триває слідство. 

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