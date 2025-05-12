Знімали, як тоне, але не допомогли: поліція розшукує підлітків-авторів відео загибелі чоловіка в Дніпрі

Чоловік потонув у водоймі кар’єру в Дніпрі / © РБК

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Поліція встановлює підлітків, які на мобільний телефон знімали чоловіка у водоймі кар’єру в місті Дніпро. Людина потонула, так і не дочекавшись допомоги.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Тіло чоловіка без ознак життя виявили місцеві жителі та повідомили до поліції.

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Після цього, у соцмережах поліція виявила відео, де ймовірно підлітки знімали чоловіка на відео перед його загибеллю, втім жодної допомоги не надали.

За вказаним фактом вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 136 Кримінального кодексу України — ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. За це загрожує штраф чи позбавлення волі до 6 місяців.

У Дніпрі підлітки знімали, як в кар’єрі тоне чоловік: що відомо про відео

Раніше соцмережами ширилося відео, як підлітки знімають чоловіка, який тоне на кар’єрі на Червоному Камені в місті Дніпро. На кадрах можна побачити, що підлітки дивилися як тоне чоловік, але не допомогли йому та не повідомили в ДСНС чи поліцію. Тож знесилений чоловік потонув.

Нагадаємо, раніше львів’янина, який ледь не втопився у Тисі, врятували прикордонники. Чоловік заплатив 15 тис. доларів за нелегальний перетин кордону, але замість Угорщини опинився у смертельно небезпечній течії річки.

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