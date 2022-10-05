Знімав 4-річну доньку в порно: житель Івано-Франківська розбещував рідну дитину на камеру

55-річний раніше судимий чоловік зняв понад півтисячі відео та ще понад півтисячі фото з ознаки дитячої порнографії.

55-річного жителя Івано-Франківська судитимуть за розбещення 4-річної доньки, яку він ще й знімав у порнографії.

Про це у середу, 5 вересня, повідомили у прокуратурі Івано-Франківської області.

Слідством встановлено, що житель міста Івано-Франківська у 2021 році розбещував свою 4-річну доньку та знімав на мобільний телефон відео порнографічного характеру. Він виготовив 557 відео-файлів та 565 зображень, які містять ознаки дитячої порнографії.

Відомо, що чоловік раніше судимий до позбавлення волі за ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів

Зараз обвинувачений перебуває під вартою.

Щодо 55-річного чоловіка до суду скерували обвинувальний акт за фактами розбещення малолітньої дитини, умисногонезаконного виготовлення дитячої порнографії та зберігання без мети збуту матеріалів порнографічного характеру ( ч. 2 ст. 156, ч. ч.1,3 ст. 301-1 України).

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