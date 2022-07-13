Знімав дитяче порно: 55-річний чоловік з Івано-Франківщини розбещував 5-річну доньку на камеру (відео)

Батько розбещував власну маленьку доньку та створював порнографічне фото та відео за її участі.

Кіберполіція Івано-Франківщини викрила 55-річного місцевого мешканця, який розбещував власну 5-річну доньку та знімав це на камеру.

Про це сьогодні, 13 липня, повідомили у Національній поліції України.

"55-річний місцевий житель вчиняв протиправні дії відносно 5-річної доньки. За участі дитини чоловік створював порнографічні фото- та відеоматеріали", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуку в помешканні зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільний телефон, де зберігалися 8 відеофайлів із забороненим контентом. Експертиза підтвердили факти виготовлення та зберігання чоловіком дитячої порнографії.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) та ч. 1, 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

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