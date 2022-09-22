Знімав для росЗМІ провокативні стріми про ТРО і ЗСУ: у Києві відомому блогеру повідомлено про підозру

У Київі судитимуть блогера, який намагався дискредитувати ЗСУ, а своїми відео підігравав країні-окупанту.

Сьогодні СБУ повідомила йому про підозру.

Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки України.

"Служба безпеки задокументувала у Києві інформаційно-підривну діяльність одного з відомих блогерів, який поширював російську пропаганду. Він знімав провокативні відео під час руху військових колон або автотранспорту українських захисників на території столичного регіону. У своїх стрімах він ображав наших оборонців, а також намагався фіксувати їхні обличчя та номерні знаки автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Відзняті "сюжети" блогер-пропагандист викладав на власній інтернет-платформі та у соцмережах, а після їх використовували кремлівські пропагандисти для підготовки замовних ефірів і фейкових новин.

Крім того, блогер публічно ображав українських волонтерів і вимагав з них гроші за публікації на підтримку Сил оборони.

Йому повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 21 вересня відбувся історичний обмін полоненими - Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову" (фото).

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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