Знімав на відео катування тварин: у Запорізькій області шкуродера покарали 4 роками у в'язниці

Знімав на відео катування тварин: у Запорізькій області шкуродера покарали 4 роками у в'язниці

Чоловік зі своєю співмешканкою створювали порноконтент та вбивали тварин задля відео.

У Запорізькій області апеляційний суд задовольнив скаргу прокуратури і замінив умовний термін на реальний шкуродерові, який разом зі своєю співмешканкою катував тварин.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Запорізької області.

Так двоє мешканців Вільнянського району Запорізької області упродовж двох років 25-річна жінка та її 52-річний співмешканець займались виготовленням, збутом і розповсюдження зображень і відеопродукції порнографічного характеру та жорстоко поводилися з тваринами (ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 299 КК України) задля знімань, викладали відео в Мережу і брали гроші з користувачів за його перегляд.

Найбільш широкого розголосу дії обвинуваченої набули після того, як остання зняла на відео та виклала до соцмереж жорстоке знущання з кота, унаслідок якого настала загибель тварини.

Вироком суду першої інстанції жінку засуджено до 5 років 6 місяців позбавлення волі, її співмешканцю суд призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі, з іспитовим строк 3 роки.

Прокурор, який підтримував обвинувачення у цій справі, не погодився з призначеним одному з обвинувачених умовного терміну покарання та подав на указаний вирок апеляційну скаргу.

"Суд апеляційної інстанції урахував доводи прокурора та ухвалив новий вирок, за яким чоловіка засуджено до реального терміну покарання – 3 роки позбавлення волі у місцях несвободи. Раніше призначене обвинуваченій покарання залишено без змін", - повідомили у пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що у Вільнянському районі Запорізької області поліція затримала групу людей, які вбивали та катували тварин, а також знімали порноролики з їхньої участю і публікували в соцмережі.

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