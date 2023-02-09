Знімав свої статеві органи і продавав фото: на Волині засудили чоловіка через пікантний контент

У Волинській області засудили чоловіка, який на фото та відео знімав свої статеві органи та продавав у Мережі за 200 та 400 гривень.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області.

За даними суду, уродженець с. Журавлине Старовижівського району Волинської області, будучи одруженим, знімав пікантні фото та відео і потім їх продавав за допомогою одного із месенджерів.

Суд звинуватив чоловіка у тому, що "він виготовив, зберігав з метою збуту та збував продукцію зі змістом, який знаходиться в явному протиріччі з існуючими традиціями інтимного спілкування людей, яка здатна шляхом одіозної сексуальної інформації призвести до деформації моральних уявлень і понять про сексуальні відносини між людьми".

За даними суду, чоловік від 2020 року на мобільний телефон знімав свої пікантні фото та відео. У вироку йдеться, що контент "містить цинічну, непристойну фіксацію, самоцільну, спеціальну демонстрацію геніталій, сцени сексуальних збочень, не відповідає моральним критеріям, ображає честь та гідність людини, спонукаючи негідні інстинкти, та містить порнографічний зміст".

Крім того засуджений 2021 року продав свої інтимні фото та відео за 400 та 200 грн за допомогою месенджера. У серпні 2022 року поліція провела обшуки в волинянина та вилучила інтимні фото і відео.

На суді підозрюваний провину визнав та уклав угоду зі слідством. Суд визнав його винним та засудив до 4 років та 4 місяців позбавлення волі, замінивши реальний термін на один рік умовного. Крім того волиняни повинен сплатити 9357 грн за проведення експертиз.

Нагадаємо, у парламенті Сербії депутат від Соціалістичної партії Звонімір Стевич під час виступу президента Александра Вучича увімкнув порно та переглядав його на телефоні.

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