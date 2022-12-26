Знімав у порно дітей співмешканки: на Дніпропетровщині судитимуть 28-річного чоловіка (фото)

28-річного мешканця Дніпропетровщини судитимуть за домашнє насильство відносно дітей співмешканки, розбещення та створення порнографії.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Жертвами злочинів чоловіка стали малолітні діти, з якими він проживав з 2017 по 2022 роки. Зловмисник користувався довірливим ставленням до себе та примушував дівчат до участі у створенні фото- та відеоматеріалів з моделюванням сексуальної поведінки, відвертих сексуальних поз та зображенням їхніх статевих органів.

Також він вчиняв інші розпусні дії, які викликали фізичне та моральне розбещення дітей. Дівчатам на момент вчинення перших злочинних дій було 3 та 7 років.

Фото: Прокуратура міста Києва

Під час обшуку правоохоронці вилучили у чоловіка електронні носії інформації, що містили близько 100 фото- та відеофайлів з дитячою порнографією, створеною за примусовою участю малолітніх дітей.

Крім того, обвинувачений протягом тривалого часу вчиняв психологічне та фізичне насильство відносно дітей іншої співмешканки, особливо щодо двох з них - дівчинки 2010 року народження та хлопчика 2004 року народженння.

Він погрожував дітям насильством, нецензурно висловлювався, принижував, наносив кулаками та ногами побої в різні частини тіла, забирав продукти, забороняв їм дивитися мультфільми та проводити час разом з братами і сестрами. У якості покарання за непокору чоловік неодноразово, у тому числі взимку, виганяв хлопчика та дівчинку з будинку на вулицю без теплого одягу та взуття.

Фото: Прокуратура міста Києва

Усе це відбувалося у присутності трьох інших малолітніх дітей співмешканки. За клопотанням прокуратури обвинувачений перебуває під вартою.

Нагадаємо, у Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли ноутбук із дитячим порно. За попередніми даними, порнографічні матеріали за участі дітей не були завантажені з Мережі, а відзняті на відеокамеру.

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