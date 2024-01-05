Знімав відео з погрозами ТЦК: сина екссуді Чезганова затримали правоохоронці

Дмитро Чезганова, який записував скандальні ролики зі стріляниною та погрозами співробітникам ТЦК, відповідатиме перед законом. Хлопця затримали поліцейські разом зі спецпризначенцями КОРДу.

Про це пише "Військовий кур'єр".

Зазначається, що у сина екссудді виявили не лише пістолет, а й кілька гранат і запалів до них. Він може потрапити за ґрати на 7 років.

Нагадаємо, син колишньої судді з Вінниці Алли Чезганової – Дмитро Чезганов записав скандальні відео, в яких, зокрема, стріляє з пістолета, наспівуючи російську пісню. Ба більше, юнак пригрозив працівникам ТЦК.

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