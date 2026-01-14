Знімав із розшуку за гроші: ДБР затримало посадовця ТЦК на Волині

На Волині затримали посадовця ТЦК / © Державне бюро розслідувань

На Волині затримано в.о. начальника районного ТЦК, який за хабарі «стирав» дані про розшук військовозобов’язаних.

Про це повідомляє Державне бюро розслідування.

Слідчі ДБР повідомляють, що посадовець ТЦК за гроші пропонував військовозобов’язаним «чисту біографію» в реєстрі. Він втручався в систему та знімав осіб із розшуку, що дозволяло їм надалі оформлювати відстрочку.

«Одному із „клієнтів“ офіцер пообіцяв зняти його з розшуку за 3 тисячі доларів США. Неправомірну вигоду зловмисник планував отримати у два етапи. Під час першого передавання посадовець отримав 1,5 тисячі доларів. Під час одержання другої частини коштів правоохоронці затримали його на гарячому», — зазначали в ДБР.

Повідомляється, що наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі проводять обшуки та перевіряють причетність інших працівників ТЦК до цієї схеми. До суду вже подано клопотання про відсторонення затриманого від посади та обрання йому запобіжного заходу.

