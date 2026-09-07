«Знімайте клоунські носи»: Білецький показав Святогірськ після заяв Путіна про окупацію міста

Андрій Білецький записав відео у Святогірську

Реклама

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький записав відеозвернення безпосередньо з середмістя Святогірська, що на Донеччині. Він спростував заяви Путіна щодо того, що росіяни нібито захопили Святогірськ.

Про це повідомили у Третьому армійському корпусі.

Реклама

Білецький записав відео зі Святогірська та спростував окупацію міста росіянами

Кадри, зняті на тлі Свято-Успенської Святогірської лаври, легко спростовують закиди очільника Кремля про нібито перехід міста під контроль окупантів. Військовий чітко засвідчив: Святогірськ утримують силами Третього армійського корпусу.

Реклама

Своє звернення з самого серця міста, біля стін лаври, бригадний генерал Андрій Білецький адресував безпосередньо ворожій верхівці:

«Я хочу звернутися до російського військового та військово-політичного керівництва. Знімайте свої клоунські носи та різнокольорові перуки. Не виглядайте дурнями. 60-та механізована бригада Третього армійського корпусу повністю контролює місто. Фактично це наша тилова зона».

У своєму відео командир також показав спокійні вулиці та звичайне щоденне життя Святогірська, підтвердивши стабільну безпекову ситуацію.

1 вересня Путін публічно вихвалявся нібито захопленням ще 14 українських населених пунктів, серед яких згадував Козачу Лопань та Святогірськ. Цю ж неправдиву інформацію одразу розтиражували й у Міністерстві оборони РФ.

Реклама

Росіяни заявляли про «взяття» Святогірська

Нагадаємо, російські пропагандистські ресурси заявили про нібито «захоплення» Святогірська на півночі Донецької області. У міській військовій адміністрації спростували цю інформацію, наголосивши, що місто залишається під контролем України, а фейкові відео росіян є постановочними.

Як повідомив очільник Святогірської МВА Володимир Рибалкін безпосередньо з міста, ситуація залишається дуже складною через близькість лінії фронту та нещадні ворожі обстріли. Попри постійні атаки, які загрожують людям та інфраструктурі, місцева влада продовжує працювати й забезпечувати життєдіяльність Святогірська.

Новини партнерів

Новини партнерів