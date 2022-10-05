"Знімають, як співають, б'ються і п'ють": Фейгін про те, що мобілізовані РФ не розуміють реалій війни

Війну вони сприймають як гру і не розуміють її реалій.

Про це в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловив російський юрист, блогер Марк Фейгін.

На його думку, мобілізовані в Росії резервісти – люди, які звикли до мирного життя, не розуміють реалій сучасної війни, і зараз дуже важко спрогнозувати, чим закінчиться їхня поява на фронті в Україні.

"Ми не розуміємо остаточних тенденцій: здавання в полон, загибелі, підготовки цих людей. Це, так би мовити, піджаки, обивателі, яких висмикнули з життя звичайного, у якому вони – комірники, дрібні бізнесмени, не знаю – експедитори, водії... І раптом він ні сіло ні впало стає сапером, водієм танка – зрештою, оператором РЛС чи чогось на кшталт цього. Ну, перепрошую, так не буває"", – сказав Фейгін.



За словами блогера, поки що є розуміння, що це "непідготовлені люди", а зараз триває війна ХХI століття, тому що воюють сучасним озброєнням, переважно на дистанції, що здебільшого на війні в Україні солдати гинуть від ударів артилерії, ракетних снарядів, РСЗВ, від мінометів тощо.



"Тобто контактний бій не призводить до такої кількості жертв навіть із використанням стрілецької зброї. Просто тому, що неможливо перемолотити десятки тисяч людей лише у безпосередньому зіткненні. Однаково хтось один перемагає. Тому нам важливо для розуміння, як поведуть себе мобілізовані, побачити хоча б перші результати. Мені здається, їх побоюється і сама Москва. "А що, якщо мобілізація не спрацює? А що, якщо побіжать чи здаватимуться в полон, чи гинутимуть у диких кількостях?" – вважає Фейгін.



Він розповів, чим, за його спостереженнями, відрізняються "свіжі" мобілізовані від контрактників та решти.



"Вони всі з телефонами, вони знімають усе: як він сходив помочився, як б'ються поруч із ним, як вони випивають, як вони співають, як вони сплять... Вони знімають усе. Таке відчуття, що ці люди практично знімають серіал для Netflix... Вони не розуміють реальної війни. Їм не розповіли по телевізору, що там абсолютна дупа, що в жодному разі до цього наближатися не можна. Їм не пояснили. І вони це сприймають як якусь гру", – поділився Фейгін.

Нагадаємо, що на тимчасов окупованих Росією територіях України, зокрема і в Мелітополі, триває примусова мобілізація. Як розповів міський голова Мелітополя Іван Фодоров, чоловіків виловлюють просто на вулицях.

Мобілізовані в обмін на баранів: росіяни та білоруси масово втікають за кордон

Читайте також: