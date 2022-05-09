Знімають з будівель українську символіку та відбирають бізнес: як у Мелітополі окупанти готуються до 9 травня

Знімають з будівель українську символіку та відбирають бізнес: як у Мелітополі окупанти готуються до 9 травня

9 травня у Мелітополі окупанти планують провести акцію "Безсмертний полк".

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку.

Про це у Facebook повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

Також окупаційні війська російської федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк". У військово-цивільній адміністрації вже попередили всіх мешканців Мелітополя про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста. Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби. Варто зазначити, що акція «Безсмертний полк» пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю.

"Окрім того, у Мелітополі окупанти активно відбирають бізнес у місцевих підприємців, які відмовляються від співпраці. також у Мелітополі співробітники деяких комунальних підприємств не одержують заробітну плату з початку окупації. Така ситуація, зокрема, склалася на комунальному підприємстві "Чистота". Людям не виплатили зарплату за березень та квітень. Хоча колаборант – псевдодиректор департаменту капітального будівництва та житлово-комунального господарства Олексій Тегімбаєв обіцяв виплатити зарплату рублями ще на початку травня. Людям лише видали вкрадені в України гуманітарні пайки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Два місяці в окупації: як 9-річний хлопчик ховався під обстрілами на Запоріжжі