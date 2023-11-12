Знищена російська техніка: у Міноборони розповіли, куди дівають брухт

Подальша доля залишків техніки залежить від її стану.

Міноборони очищує українські землі від залишків російської техніки, виконуючи розпорядження Кабміну.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

Відповідно до інформації, залишки знищеної ворожої техніки збирають та групують орієнтовно на 80 ділянках в Україні. Перед тим, як на ці ділянки прибувають експерти Міністерства оборони, їх обстежують вибухотехніки.

Подальша доля залишків техніки залежить від її стану. Є три варіанти, куди піде російський брухт:

може бути техніка донором запчастин для техніки ЗСУ

може стати музейним експонатом або частиною виставок

може бути утилізована, як "металобрухт" згідно з визначеними процедурами.

Нагадаємо, за останніми даними Генштабу ЗСУ, російська армія за минулу добу втратила десятки бойових броньованих машин та артсистем. Більше про втрати РФ читайте за посиланням.

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