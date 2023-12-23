Знищені ворожі безпілотники та вибухи в Криму: головні новини ночі 23 грудня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Ворог знову атакував Україну безпілотниками: працювала ППО Читати далі –>
- У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи Читати далі –>
- Байден підписав рекордний бюджет Пентагону з мільйонними коштами для України: заява Читати далі –>
- Україна може отримати перші літаки F-16 до кінця 2023 року - ISW Читати далі –>
- Українські військові знищили 9 ворожих безпілотників Читати далі –>
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