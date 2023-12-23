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Знищені ворожі безпілотники та вибухи в Криму: головні новини ночі 23 грудня 2023 року

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3182
Час на прочитання
1 хв
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Знищені ворожі безпілотники та вибухи в Криму: головні новини ночі 23 грудня 2023 року

Ворог продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • Ворог знову атакував Україну безпілотниками: працювала ППО Читати далі –>
  • У тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи Читати далі –>
  • Байден підписав рекордний бюджет Пентагону з мільйонними коштами для України: заява Читати далі –>
  • Україна може отримати перші літаки F-16 до кінця 2023 року - ISW Читати далі –>
  • Українські військові знищили 9 ворожих безпілотників Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3182
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