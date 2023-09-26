Знищені зерносховища та фури: який вигляд має порт Подунав'я після атаки дронів

Вночі 26 вересня російські окупанти обстріляли південь Одеської області. Знову під удар дронів потрапила портова інфраструктура Подунав'я.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та показали нові фото руйнувань.

Внаслідок атаки безпілотників постраждало двоє водіїв вантажівок. Крім того, пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі та вантажівки.

"Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється", – йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Ізмаїльської окружної прокуратури почалось досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Атака на Одещину. Фото: Олег Кіпер.

Окупанти нищать портову інфраструктуру Одещини. / Фото: Офіс генерального прокурора

Під час атаки дронів знищено кілька фур. / Фото: Офіс генерального прокурора

Російські окупанти обстріляли портову інфраструктуру Подунав'я. / Фото: Офіс генерального прокурора

Атака дронів на Одещину

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Фури палали наче сірники! Одеську область атакували дрони Ще до опівночі, а також вночі 26 вересня в Одеській області було оголошено тривогу. Повітряні сили інформували про загрозу балістики та БпЛА.

Вночі Одеську область атакували дрони. В ОВА повідомили, що вночі сталися влучання в припортову інфраструктуру Ізмаїльського району.

Крім того, на Одещині призупинив роботу поромний пункт пропуску з Румунією. Йдеться про роботу поромного пункту пропуску "Орлівка".

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