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Знищений дах, вибиті шибки: який вигляд має обстріляний РФ будинок у центрі Харкова (фото)

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Знищений дах, вибиті шибки: який вигляд має обстріляний РФ будинок у центрі Харкова (фото)

Фото: suspilne.media

Ворог ввечері 29 січня поцілив ракетою С-300 по житловому будинку у центрі Харкова.

Під завалами рятувальники знайшли загиблу жінку. Унаслідок удару зруйнований останній, четвертий, поверх будівлі.

Про це пише Суспільне.

Зараз рятувальники розбирають завали на місці обстрілу. Військові РФ влучили у чотириповерхівку на Мироносицькій.

Внаслідок удару зруйнований четвертий поверх будівлі. Також постраждали квартири на другому та третьому поверхах.

Нагадаємо, що поранення внаслідок обстрілу дістали троє людей.

Додамо, що унаслідок обстрілу Харкова під’їзд одного з будинків не придатний для проживання

Нагадаємо, що у Харкові внаслідок російського обстрілу повністю зруйнований поверх одного з під’їздів, є поранені

Також раніше очевидці опублікували моторошні кадри атаки на Харків

Тим часом під час обстрілу будинку у Харкові чоловік загиблої жінки дивом серйозно не постраждав

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Дата публікації
Перегляди
464
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