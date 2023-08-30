Знищенні російські ІЛ-76 та нічна атака ракетами на Україну: головні новини ночі 30 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 30 серпня 2023 року:
- Росія вночі атакувала Київ крилатими ракетами Читати далі –>
- Російська розвідка хоче створити у Польщі агентурну сітку проти влади Читати далі –>
- У низці російських регіонів пролунали вибухи: повідомляється про атаку БпЛА Читати далі –>
- У російському Пскові на аеродромі пролунали сильні вибухи: пошкоджено 4 літаки ІЛ-76 Читати далі –>
- Росія атакувала Одещину крилатими ракетами Читати далі –>
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