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Знищенні російські ІЛ-76 та нічна атака ракетами на Україну: головні новини ночі 30 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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4782
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Знищенні російські ІЛ-76 та нічна атака ракетами на Україну: головні новини ночі 30 серпня 2023 року

Крилата ракета / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 30 серпня 2023 року:

  • Росія вночі атакувала Київ крилатими ракетами Читати далі –>
  • Російська розвідка хоче створити у Польщі агентурну сітку проти влади Читати далі –>
  • У низці російських регіонів пролунали вибухи: повідомляється про атаку БпЛА Читати далі –>
  • У російському Пскові на аеродромі пролунали сильні вибухи: пошкоджено 4 літаки ІЛ-76 Читати далі –>
  • Росія атакувала Одещину крилатими ракетами Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
4782
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