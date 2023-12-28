Знищення десантного корабля "Новочеркаськ": розвідка Естонії захоплена операцією України

У розвідці зазначили, що атака вимагає дуже хорошого планування та підготовки.

Для України одним із найбільших досягнень цього року стало витіснення Чорноморського флоту Росії до східної частини моря та Азовського моря. Новий удар по десантному кораблю "Новочеркаськ" ще більше посилить тиск на РФ.

Таку думку висловив очільник розвідцентру Сил оборони Естонії Антс Ківісельг, передає ERR.

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Він наголосив, що Україна і раніше проводила успішні атаки у Криму.

"Очевидно, що така атака вимагає дуже хорошого планування, розуміння того, де дислокуються засоби ППО Російської Федерації. Це вимагає хорошої підготовки та збігу обставин. Безумовно, ця атака знову посилить тиск на Російську Федерацію, щоб вона перемістила свої підрозділи якнайдалі від Кримського півострова", - зазначив розвідник.

Також, за його словами, після атаки окупанти не можуть використовувати порти в Криму, які є придатними та ефективними з точки зору їхньої спроможності.

"Тепер вони змушені перекидати підрозділи далі, наприклад, до порту Новоросійська, який розташований на території Російської Федерації, а не на окупованих територіях", - пояснив Ківісельг.

Нагадаємо, Росія перестала використовувати "Калібри" для атак по Україні, оскільки кораблі-ракетоносії змушені були покинути окупований Крим після низки ударів по них.

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