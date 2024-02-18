Знищення корабля "Цезар Куніков": що сталося з більшою частиною екіпажу

Такий висновок випливає, зокрема, з погодних умов та часу доби.

Найімовірніше, переважна частина екіпажу підбитого російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" загинула. "Швидкі" забирали моряків з берега, та поки невідомо, в якому саме стані.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

Як наголосив Плетенчук, корабель у море сам не ходить. Відповідно на борту російського десантного корабля "Цезар Куніков" перебував екіпаж.

"Враховуючи умови погоди, час доби – було темно, висока ймовірність, що велика частина екіпажу загинула. "Швидкі" забирали їх з берега, але в якому стані – сказати важко", – пояснив він.

Рятувальну операцію окупанти розпочали відразу після влучання. Вона тривала приблизно добу. Деяких моряків діставали з води.

"На відео навіть не бачили рятувальних засобів... Скоріше за все ці моряки опинилися просто у воді", – зазначив речник ВМС.

Нагадаємо, у Чорному морі вранці 14 лютого був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Його уразили дрони ГУР Міноборони України.

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