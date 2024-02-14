Знищення корабля РФ "Цезар Куніков": капітан запасу ВМС озвучив ймовірну кількість особового складу

Ймовірність, що хтось з екіпажу вижив, після ураження ВДК "Цезар Куніков", дуже низька.

На кораблі ВДК "Цезар Куніков", крім 60 членів екіпажу, могли перебувати морські піхотинці, які мали б брати участь в навчаннях Чорноморського флоту РФ

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук в етері Еспресо.

За його словами, на затопленому "Цезар Куніков", було не менше 60 військовослужбовців.

"Точніше, від 56 до 64 екіпажу такого типу корабля. Втім, варто наголосити, що це великий десантний корабель, який має ще чотири десантні кубрики на роту морської піхоти. Тому при переїзді з Новоросійська до Севастополя на такий тип корабля додалось ще чимало військовослужбовців. Також, судячи з вибуху, "Цезар Куніков" перевозив боєприпаси", - пояснив Лакійчук.

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Водночас ймовірність, що хтось з екіпажу вижив, після ураження ВДК "Цезар Куніков", дуже низька

"ВДК "Цезар Куніков" мав залучатись до навчань Чорноморського флоту РФ, які зараз проходять. Тому, цілком ймовірно, що морські піхотинці все ж були на цьому кораблі. Зокрема, понад 120 осіб. Все ж кількість не має такого великого значення. Всі, хто був на цьому кораблі пішли на дно разом з судном", - додав він.

Нагадаємо, зранку 14 лютого у Чорному морі було знищено російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Операцію провели українські військові спільно з розвідниками.

Розвідники повідомили, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

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