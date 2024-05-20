Знищення носія "Калібрів", ймовірна загибель президента Ірану: головні новини ночі 20 травня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Криму, ймовірно, затонув носій "Калібрів" після удару ЗСУ Читати далі –>
- Знайдено гелікоптер президента Ірану: усі пасажири, наймовірніше, загинули — ЗМІ (відео) Читати далі –>
- На Львівщині спрацювали сили ППО — ОВА Читати далі –>
- Росія атакувала Україну іранськими ударними БпЛА Читати далі –>
- США та Європа наближаються до використання російських активів для допомоги Україні - NYT Читати далі –>
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