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Знищення носія "Калібрів", ймовірна загибель президента Ірану: головні новини ночі 20 травня 2024 року

Знищення носія "Калібрів", ймовірна загибель президента Ірану: головні новини ночі 20 травня 2024 року

Місце падіння гелікоптера президента Ірану

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Криму, ймовірно, затонув носій "Калібрів" після удару ЗСУ Читати далі –>
  • Знайдено гелікоптер президента Ірану: усі пасажири, наймовірніше, загинули — ЗМІ (відео) Читати далі –>
  • На Львівщині спрацювали сили ППО — ОВА Читати далі –>
  • Росія атакувала Україну іранськими ударними БпЛА Читати далі –>
  • США та Європа наближаються до використання російських активів для допомоги Україні - NYT Читати далі –>

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