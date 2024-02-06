Україна потопила ракетний катер РФ "Івановець": британська розвідка пояснила, чим він був унікальним

Одним із завдань катера було надсилати та отримувати цільові дані до та з інших кораблів, вертольотів і літаків у Чорному морі.

Україна знищила російський ракетний катер "Івановець", який патрулював у Чорному морі. Чергова атака на Чорноморський флот РФ показує його "вразливість".

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії, посилаючись на розвідку.

Також читайте Скільки кораблів втратив Чорноморський флот РФ: у ЗСУ шокували цифрою

"Івановець" патрулював західне узбережжя Криму в підтримку тривалої окупації України Росією. Його складне висхідне з’єднання "Light Bulb" дозволяє надсилати та отримувати цільові дані до та з інших кораблів, вертольотів і патрульних літаків дальньої дії. Цей останній український успіх підкреслює тривалу вразливість російських військових кораблів, що діють у Чорному морі", - зазначили розвідники.

У відомстві впевнені, що ця втрати із високою ймовірністю вплине на командування Чорноморського флоту та елементи керування, "змушуючи їх переоцінювати свої маневреність біля західного Криму".

"Однак майже напевно ВМС РФ все ще здатні виконувати свої три основні завдання на Чорному морі: дальній удар, патрулювання та підтримка", - наголосила британська розвідка.

Нагадаємо, у ніч проти 1 лютого спецпідрозділ "Group 13" ГУР прямим попадання знищили ракетний катер "Івановєц" Чорноморського флоту РФ. Внаслідок атаки корабель зазнав пошкоджень і затонув.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.