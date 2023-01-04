Знищення російських військових у Макіївці: у Міноборони РФ назвали "основну причину трагедії"

У Макіївці збільшилася кількість убитих "мобіків": у РФ назвали "причину смерті".

Кількість вбитих у Макіївці російських військовослужбовців збільшилося до 89.

Про це стверджують у МО РФ.

Також серед загиблих внаслідок українського удару по Макіївці – заступник командира полку підполковник Бачурін.

При цьому російські силовики вважають, що «основною причиною трагедії у Макіївці стало масове використання особовим складом всупереч забороні мобільних телефонів». Мовляв, нібито «цей фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару».

До того ж за підсумками розслідування ситуації в Макіївці винні посадовці будуть притягнуті до відповідальності, заявили в Міноборони Росії.

"Приймаються необхідні заходи щодо виключення подібних трагічних подій у майбутньому», — йдеться у повідомленні силової структури, яке тиражують пропагандистські «ЗМІ».

Загибель російських військових у Макіївці

Через удар ЗСУ по окупантах у Макіївці NYT назвало цю ситуацію ганьбою для російського диктатора Володимира Путіна. При цьому російські блогери-пропагандисти та деякі чиновники звинувачують у цьому провалі російських військових.

Військовий експерт Олег Жданов озвучив нові подробиці знищення російських "мобіків" у Макіївці. Також Міноборони РФ не вдалося приховати подію, оскільки одночасно зник зв'язок із такою кількістю людей.

Нагадаємо, що за інформацією джерел, в окупованій Макіївці Донецької області в ніч на 1 січня в приміщенні училища загинули не кілька десятків російських військових, а кілька сотень.

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