Знищення російського корабля "Цезарь Куніков": хто і як потопив судно (відео)

Головне управління розвідки у взаємодії з усіма складовими Сил безпеки і оборони України 14 лютого знищили великий десантний корабель "Цезарь Куніков" чорноморського флоту держави-агресора Росії. Успішну місію здійснили спецпризначенці "Групи 13" ГУР МО України.

Про це ГУР повідомило у Telegram.

Зазначається, що ворожий корабель атакували ударними морськими дронами “Magura V5” біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік міста Алупка.

"У підсумку "цезарь куніков" отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Символічно, що російський офіцер, чиїм іменем назвали корабель, був убитий рівно 101 рік тому", - кажуть у ГУР.

Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала.

Реалізація спецоперації стала можливою за підтримки платформи United24.

Слід додати, що великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проєкту 775 ― одне із найновіших російських суден. Він міг вміщати 87 членів екіпажу на борту і використовувався Москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

Як спецпризначенці ГУР знищили російський корабель "Цезарь Куніков": відео

Нагадаємо, зранку 14 лютого у Криму пролунали вибухи. У Міністерстві оборони Росії заявили про атаку БПЛА над Чорним морем.

Згодом українські ЗМІ з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що в Чорному морі був підбитий російський корабель "Цезар Куніков". Цю інформацію невдовзі підтвердив і Генштаб ЗСУ.

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