Знищення російського крейсеру "Москва" два роки тому: у ВМС розкрили деталі операції

Українські військово-морські сили два роки тому, 13 квітня, завдали удару по знаменитому російському крейсеру "Москва". Внаслідок атаки корабель пішов на дно Чорного моря за 120 кілометрів від Одеси.

Про деталі військової операції розповів речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук, передає Новини.LIVE.

За словами речника, важливу роль у цей день зіграла похумра та дощова погода.

"Перша ракета "Нептун" вразила крейсер "Москва" і залишила його без керівного складу. Своєю чергою, ворог був впевнений у своїх силах і не розраховував на такий удар, це й призвело до втрати корабля. Екіпаж уже не міг отримувати відповідних команд, а самі вони не відпрацювали на власній ініціативі й тому, звісно, втратили корабель", - пригадує Плетенчук.

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Він додає, що "судячи з тих подій які супроводжували цю операцію, ворог йшов малим ходом.

"Тобто окупанти навіть не боялися, і на своїх імперських амбіціях, вважали, що знаходяться на, як у них називають, вбивці авіаносців, й вони недоторканні", — додав військовий.

Друга ракета: наслідки

Плетенчук зауважив, що росіяни навіть маючи на озброєнні свого бойового корабля три ешелони ППО, не скористалися ним у повному складі.

"2 із 3 розрахунків ППО, що були на кораблі, взагалі мовчали. Було таке враження що там порожні пости, от тому, оце російське "авось пронесе", вчергове спрацювало проти носіїв цього менталітету", — сказав представник ВМС ЗСУ.

Що відомо про крейсер "Москва"

Флагман "Москва" став справжньою втратою для росіян. Побудований в українському місті Миколаїв, корабель належав до океанічного класу, і його затоплення в акваторії Чорного моря показало, що ніхто не може бути недоторканим на території України.

"Всі дотичні особи оцінили важливість цього факту, і звісно, загарбники розуміли скільки Росія втрачає іміджево, й наскільки це болюче для імперських амбіцій. Цей корабель був розрахований на більш активні бойові дії і його знаходження в акваторії Чорного моря взагалі викликала багато питань, але вони зникли разом з крейсером Москва", — резюмував військовий.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року українські військові двічі вразили ракетами флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

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