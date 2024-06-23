Знищення складу ворожих дронів в РФ та вибухи в Україні: головні новини ночі 23 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Українські військові знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру в Росії Читати далі –>
- На Київщині та Житомирщині пролунали вибухи Читати далі –>
- Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Брянщину Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
- За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка - Генштаб ЗСУ Читати далі –>
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