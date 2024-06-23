Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знищення складу ворожих дронів в РФ та вибухи в Україні: головні новини ночі 23 червня 2024 року

Знищення складу ворожих дронів в РФ та вибухи в Україні: головні новини ночі 23 червня 2024 року

Українці знищили ворожу базу з безпілотниками / Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Українські військові знищили склад ворожих безпілотників та супутню інфраструктуру в Росії Читати далі –>
  • На Київщині та Житомирщині пролунали вибухи Читати далі –>
  • Росіяни скаржаться на атаку безпілотників на Брянщину Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
  • За підтримки авіації противник атакував поблизу Торецька, Північного та Нью-Йорка - Генштаб ЗСУ Читати далі –>

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація