Знищення Трипільської ТЕС: чому РФ вдалося влучити у станцію і чи можна її відновити

Трипільську ТЕС у Київській області, яку було зруйновано внаслідок російських ракетних ударів 11 квітня можна відновити і енергетики вже навіть мають пропозиції із надання обладнання від європейських країн.

Про це повідомив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота в ефірі української служби "Голосу Америки".

З його слів, з огляду на постійну небезпеку атак РФ відновлення Трипільської ТЕС без надання Україні систем ППО - "марна справа".

"Будь-що підлягає відновленню. Минулого літа мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. Без міжнародних партнерів це зробити майже неможливо. Тому ми вже маємо певні обіцянки надати нам трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн, але знову-таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони - це, м'яко кажучи, марна справа буде", - наголосив він

Гота наголосив, що частину балістичних надзвукових ракет, що летіти в напрямку станції, вдалось збити. Втім, через брак ракет для систем ППО, частина повітряних цілей все ж досягнули мети і знищили ТЕС.

Зазначається, що Трипільська ТЕС забезпечувала світлом майже три мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

Нагадаємо, напередодні, 11 квітня, армія РФ масовано вдарила по об'єктах енергетики. Росіяни випустили десятки дронів та ракет по Харківській, Київській, Запорізькій та Львівській областях. Минулося без загиблих та постраждалих.

Зокрема, ракетний удар росіян повністю зруйнував Трипільську ТЕС на Київщині. Внаслідок влучань почалася масштабна пожежа в турбінному цеху.

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