Знищення Трипільської ТЕС: що відомо про терміни відновлення і чи можливо це взагалі

"Центренерго" хоче відновити Трипільську ТЕС, але про терміни поки мовчать.

Продовжується розбір завалів внаслідок удару по Трипільській ТЕС. Голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота заявив, що перед тим як перейти до оцінки шкоди, необхідно демонтувати важкі бетонні конструкції.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Терміни відновлення ТЕС

Гота розповів, що наразі терміни відновлення станції вже приблизно зрозумілі. Він відзначив, що в серпні 2023 року команда мала схожу "картину". Тоді блоки не були зруйновані, але були зупинені й не здатні до роботи.

"І ми за декілька місяців вже входили в зиму майже з максимальною потужністю. Тому ми знаємо як відновлювати з нуля та орієнтовні терміни. Але назвати ці терміни не можу в силу об'єктивних причин", - пояснив він.

Повна втрата генерації

"Це теплова генерація, це маневрена генерація. Тобто ми це відчуємо в піках споживання електроенергії", - розповів голова наглядової ради ПАТ "Центренерго".

Він відзначив, що маневрена генерація працює під час піку й задовольняє попит в ті моменти, коли інші генерації не можуть цього зробити.

"Не вітер, не сонце, не гідро, а от теплогенерація це може робити. Ну, на жаль, на сьогодні вже не може", - відзначив Гота.

Чи будуть відключення світла

За словами Гота, наразі ситуація в енергосистемі, попри знищення ТЕС, залишається стабільною.

"Я сподіваюсь, що кияни не відчують на сьогодні (наслідків - ред.). Але це вже питання не тільки до нас, а всієї енергосистеми України. На сьогодні я маю інформацію, що ситуація стабільна", - додав він.

Атака на Трипільську ТЕС

У ніч проти 11 квітня атаки російських військ повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Вона забезпечувала електроенергією Київську, Черкаську та Житомирську області.

Пізніше стало відомо, що внаслідок масованої атаки російських військ, вся генерація ПАТ "Центренерго" була повністю знищена.

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