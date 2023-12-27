Знищення ВДК "Новочеркаськ": у ВМС оцінили спроможність РФ провести висадку десанту

Раніше Росія була вимушена сховати всі свої носії калібрів у порту Новоросійська.
Втрата російськими загарбниками великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркаськ" суттєво вплине на спроможність проводити висадки десанту.
Про це заявив командувач Військово-морських сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа, інформує Голос Америки.
З початку широкомасштабного вторгнення Росія втратила вже три ВДК, а також кілька десантних суден. Після таких втрат можливість проводити висадки десанту у загарбників впала вдвічі.
"Тобто раніше вони одночасно могли висадити два батальйони, а тепер — один", - сказав він.
Віце-адмірал зазначив, що для ЗСУ пріоритетними цілями є кораблі-носії ракет типу "Калібр", а також десантні судна.
Він нагадав, що Росія була вимушена сховати всі свої носії калібрів у порту Новоросійська.
"Це сталося протягом цього року. Також протягом року вони вивели, крім ракетоносців, десантні кораблі, патрульні кораблі, зосередили їх у Феодосії та Новоросійську", - зазначив командувач ВМС ЗСУ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 грудня у Феодосії було знищено десантний корабель РФ "Новочеркаськ".
Крім того, ми раніше інформували, що окупанти терміново прибрали з Феодосії два свої кораблі.
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