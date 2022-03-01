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Знищення військової частини в Охтирці: кількість загиблих — понад 70 людей

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Знищення військової частини в Охтирці: кількість загиблих — понад 70 людей

Фото Дмитро Живицький

Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. 

Внаслідок артилерійського обстрілу військової частини в Охтирці на Сумщині кількість загиблих може сягати більше 70 людей.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Охтирка страждає більше всього, вона першою почала давати відсіч ворогові", − сказав він у прямому ефірі "1+1".

Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. 

"Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців. 
Дані наших 200х готуємо", − повідомив Живицький.

Він запевнив, що ворог теж отримує по заслузі. 

"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", − зазначив голова ОДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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