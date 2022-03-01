Знищення військової частини в Охтирці: кількість загиблих — понад 70 людей

Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці.

Внаслідок артилерійського обстрілу військової частини в Охтирці на Сумщині кількість загиблих може сягати більше 70 людей.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

"Охтирка страждає більше всього, вона першою почала давати відсіч ворогові", − сказав він у прямому ефірі "1+1".

Наразі рятувальники продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці.

"Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі − під 70 померлих українських бійців.

Дані наших 200х готуємо", − повідомив Живицький.

Він запевнив, що ворог теж отримує по заслузі.

"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", − зазначив голова ОДА.