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Знищення ворожої "С-300" та вибухи у Запоріжжі: головні новини ночі 15 листопада 2022

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Знищення ворожої "С-300" та вибухи у Запоріжжі: головні новини ночі 15 листопада 2022

Фото: Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 15 листопада 2022:

  • У Запоріжжі вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
  • США можуть передати Україні модифіковані безпілотники Grey Eagle. Читати далі –>
  • Група депутатів у Європарламенті пропонує визнати Росію країною-терористом. Читати далі –>
  • На півдні ЗСУ знищили установку "С-300" та ЗРК "Тор-М2". Читати далі –>
  • "Нашим дуже важко, тривають бої": Арестович назвав, де на фронті росіяни мають перевагу. Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
3009
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