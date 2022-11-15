Знищення ворожої "С-300" та вибухи у Запоріжжі: головні новини ночі 15 листопада 2022

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Головні новини ночі 15 листопада 2022:
- У Запоріжжі вночі пролунали вибухи. Читати далі –>
- США можуть передати Україні модифіковані безпілотники Grey Eagle. Читати далі –>
- Група депутатів у Європарламенті пропонує визнати Росію країною-терористом. Читати далі –>
- На півдні ЗСУ знищили установку "С-300" та ЗРК "Тор-М2". Читати далі –>
- "Нашим дуже важко, тривають бої": Арестович назвав, де на фронті росіяни мають перевагу. Читати далі –>
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