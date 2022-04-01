Знищено 60% особового складу: через втрати в РФ після повернення з України розформовують батальйон

Знищено 60% особового складу: через втрати в РФ після повернення з України розформовують батальйон

ЗСУ знищили понад половину батальйону РФ.

Окупанти понесли великі втрати в Україні. Через це після повернення з України розформоують цілі батальойони.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"За час ведення бойових дій в Україні втрати 1-го мотострілецького батальйону 36 окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29 загальновійськової армії склали більше 60% особового складу. За рішенням командувача 29-ї армії генерал-майора Колесникова Андрія Борисовича після повернення з України 1 мотострілковий батальйон 36 бригади буде повністю розформовано", - повідомив журналіст.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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