Знищено командно-спостережний пункт: на півдні штурмовики та бомбардувальники ЗСУ завдали 7 повітряних ударів по позиціях ворога

Знищено командно-спостережний пункт: на півдні штурмовики та бомбардувальники ЗСУ завдали 7 повітряних ударів по позиціях ворога

На Південному напрямку по ворожих позиціях активно працює українська авіація.

Минулої доби українські пілоти завдали ударів по скупченню ворожої техніки та командно-спостережному пункті окупантів.

Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".

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"Нашою авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, 2 складам боєприпасів вздовж лінії фронту. Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань", - йдеться в повідомленні.

В результаті роботи української авіації знищено:

понад 4 десятки рашистів,

2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С",

3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,

польовий склад пально-мастильних матеріалів.

Остаточні результаті дорозвідуються.

Нагадаємо, що українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на Луганщині.

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