Знищено командно-спостережний пункт: на півдні штурмовики та бомбардувальники ЗСУ завдали 7 повітряних ударів по позиціях ворога

На Південному напрямку по ворожих позиціях активно працює українська авіація.
Минулої доби українські пілоти завдали ударів по скупченню ворожої техніки та командно-спостережному пункті окупантів.
Про це повідомляють в оперативному командуванні "Південь".
"Нашою авіацією відпрацьовано 7 повітряних ударів штурмовиками та гелікоптерами по командно-спостережному пункту, кільком скупченням ворожої сили та техніки, 2 складам боєприпасів вздовж лінії фронту. Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 150 вогневих завдань", - йдеться в повідомленні.
В результаті роботи української авіації знищено:
- понад 4 десятки рашистів,
- 2 гаубиці "Мста-Б" та самохідну - "Мста-С",
- 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки,
- польовий склад пально-мастильних матеріалів.
Остаточні результаті дорозвідуються.
Нагадаємо, що українські пілоти знищили два ворожі склади з боєприпасами та живу силу окупантів на Луганщині.
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