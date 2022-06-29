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Знищено понад 400 протитанкових ракетних комплексів: в Росії згорів склад з боєприпасами

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Знищено понад 400 протитанкових ракетних комплексів: в Росії згорів склад з боєприпасами

Фото: Getty Images

В Росії трошки "підгоріло" - спалахнув склад з боєприпасами.

В результаті окупаційна армія залишилася без близько 400 протитанкових ракет.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Поки на території України триває спеціальна військова операція, на території РФ продовжують горіти склади з боєприпасами. 22 червня у селищі Брастово (Владимирська область) сталася пожежа арсеналу комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів (в/ч 55443) головного ракетно-артилерійського управління МО РФ. Під час пожежі сталася детонація боєприпасів, що призвело до знищення понад 400 протитанкових ракетних комплексів 9М113 (9М113К) "Конкурс" та снарядів до них", - повідомив Цимбалюк.

Він додав, що під час події загинули щонайменше троє військовослужбовців ЗС РФ.

Нагадаємо, що 22 червня у Луганській області підрозділи 80 (в/ч 87441, Чебаркуль) та 239 (в/ч 89547, Чебаркуль) танкових полків 90 танкової дивізії потрапили під артилерійський вогонь ЗС України. Внаслідок удару знищено 13 танків Т-72.

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