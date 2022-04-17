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Знищили 39 одиниці техніки: ЗСУ "насипали" окупантам у Донецькій та Луганській областях

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Знищили 39 одиниці техніки: ЗСУ "насипали" окупантам у Донецькій та Луганській областях

Операція об'єднаних сил / Facebook

Захисники України відбили 10 атак.

У Донецькій та Луганській областях тривають активні бойові дії. Ворог атакує позиції ЗСУ, а українські захисники вправно відбивають атаки.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито 10 атак ворога, знищено 15 танків, 24 одиниці броньованої та 10 автомобільної техніки, а також 3 артилерійські системи противника", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на окупованих територіях Запоріжжя росіяни примусово перевіряють житло людей і просять здати зброю, а у  Токмаку невідомі українські патріоти успішно скоригували вогонь по окупантах.

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