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Знищили 50% особового складу: ЗСУ "розформували" підрозділ окупантів на Луганщині

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Знищили 50% особового складу: ЗСУ "розформували" підрозділ окупантів на Луганщині

45 окрема артилерійська бригада ЗСУ

На Луганщині одному з підрозділів російських окупантів добряче дісталося від ЗСУ.

У Луганській області ЗСУ ліквідували ворожий підрозділ "ЛНР". Через значні втрати командування його розформувало.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Через великі втрати на територіях псевдореспублік "ДНР" і "ЛНР" у підрозділах окупаційних військ почастішали випадки дезертирства та значно погіршився морально-психологічний стан.

"Після боїв у районі населеного пункту Майорськ, втратив боєздатність 1-й горлівський територіальний батальйон. Втрати у ньому склали понад 50%  вбитими та пораненими, морально-психологічний стан військовослужбовців незадовільний. Командуванням противника розформувало зазначений підрозділ", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що залишки особового складу розподілили по інших військових частинах.

Нагадаємо, що у Луганській області Сили оборони поцілили у штаб окупантів. В результаті три десятки вояків із війська загарбників повернуться додому "у пакетах", ще два десятки тимчасово виведено з ладу.

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Перегляди
1584
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