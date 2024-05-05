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Знищили організатора катівні: в ГУР прокоментували вибух у Бердянську

Знищили організатора катівні: в ГУР прокоментували вибух у Бердянську

Знищили організатора катівні: в ГУР прокоментували вибух у Бердянську

Знищений вибухом автомобіль колаборанта Євгена Ананьєвсього / Фото: скриншот з відео

Ліквідований внаслідок вибуху колаборант був причетним до тортур над українськими полоненими.

В автомобілі, який вибухнув у неділю, 5 травня, у тимчасово окупованому Бердянську, перебував Євген Ананьєвський — один із організаторів катівень для українських полонених на території Бердянської виправної колонії №77.

Про це повідомили в ГУР Міноборони.

“5 травня 2024 року близько 9:40 у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області вибухнув автомобіль Ford Kuga, який належав Ананьєвському Євгену Олександровичу”, - йдеться у повідомленні.

В українській військовій розвідці уточнили, що ліквідований внаслідок вибуху колаборант був призначений окупантами на високу посаду у колонії та причетний до тортур над українськими полоненими. 

“ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”, - наголошують у повідомленні.

 Нагадаємо, раніше в Мережі з’явилося відео з повідомленням про те, що в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області підірвали зрадника, який співпрацював з  окупантами у "виправній колонії".

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