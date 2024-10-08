"Знищили понад 400 росіян": комбриг 72-ї ОМБр про втрати ворога під час відступу з Вугледара

Від 28 вересня по 2 жовтня 72 механізована бригада імені "Чорних Запорожців" знищили понад 400 російських військовослужбовців. Це буквально за кілька днів штурмів противника на позиції бригади.

Про це розповів новий командир бригади Олександр Охріменко в інтерв'ю "Главком".

Він зазначив, що за ці чотири дні тільки на напрямку дій одного з батальйонів, а саме на південно-східному напрямку міста Вугледар, було знищено більше 50 одиниць техніки.

"Посаджено і збито, заглушено системами радіоелектронного захисту близько 500 одиниць ворожих БпЛА. Відповідно, за два з половиною роки втрати противника насправді в рази більші, ніж вказує дослідження, про яке ви кажете, – думаю, як мінімум, втрати більші в три-чотири рази", - нагадав Охріменкоо.

Він додав, що за два роки війни не завжди в районі Вугледару були такі активні бойові дії, як в останній місяць.

Зазначимо, станом на осінь 72-га ОМБр не мала можливості втримати Вугледар Донецької області. Співвідношення сил становило майже 1:9 на користь ворога.

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