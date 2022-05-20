Знищили разом зі щойно привезеним боєкомплектом: українські "ПТУРисти" переграли російських (відео)

Українські захисники вдало відпрацювали по противнику.

В результаті знищено особовий склад окупантів разом з боєкомплектом.

Про це повідомляють в Страт Ком ЗСУ.

"У дуелі "птуристів" перемогли оператори ССО України. На одній з ділянок фронту наші воїни побачили, як пітушина армія підвезла боєкомплект для своїх протитанкових ракетних комплексів. Швидко оцінивши обстановку, оператори ССО без зволікань атакували першими. Ракетами українського ПТРК з першого пострілу влучно вражено позицію ворожих протитанкістів і знищено їх разом із щойно привезеним боєкомплектом", - повідомляють українські захисники.

Нагадаємо, що Збройні сили України добряче поколошматили один із підрозділів російських окупантів у Харківській області. Більшість з них загинули, а ті, що вижили, змушені були втікати в тил.

Раніше Арестович розповів, що заважає російським військам здійснювати успішний наступ на території України.

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