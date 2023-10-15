Знищили СУ-25, БМПТ "Термінатор" та "Сонцепьок": українські військові розповіли про успіхи на Донеччині

Про це заявив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський у повідомленні у соціальних мережах.

Також воїнами ОСУВ «Таврія» збито на Донечинні літак СУ-25 ворога, знищено БМПТ «Термінатор» та одну важку вогнеметну систему залпового вогню «Сонцепьок».

Бойова робота триває.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на півдні України та наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Протягом минулої доби ворог завдав 27 авіаційних ударів, провів 49 бойових зіткнень, окрім того, здійснив 901 артобстріл.

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Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ «Таврія» протягом доби виконали 1876 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 797 осіб. Знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 1 літак СУ-25, 4 танки, 10 ББМ, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 БпЛА, 4 автомобілі.

Також знищено 2 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, в інтерв'ю Digi24 Володимир Зеленський висловився про закінчення війни. З його слів, війна РФ проти України перебуває вже на завершальному періоді. Втім, він може бути найважчим.

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