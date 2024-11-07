Знищили укриття, гармати та машини: бійці ЗСУ потужно відпрацювали по ворогові на Харківщині (відео)

Ворог продовжує тиснути, попри шалені втрати, яких йому завдають українські бійці.

Уночі 7 листопада ЗСУ вдарили по позиціях армії РФ на Харківщині. Внаслідок атаки знищено укриття, гармати та машини ворога.

Про це пише "Хартія".

"А ще — наші дрони "поганяли" окупантів холодним нічним лісом. І таки наздогнали. Як це було — дивіться у відео", — написали воїни.

ЗСУ потужно відпрацювали по позиціях ворога на Харківщині

Нагадаємо, загальні бойові втрати російських окупантів на 7 листопада склали 704 300 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 1400 загарбників.

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